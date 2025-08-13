Скидки
Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть комментатора боксёрских боёв Бориса Скрипко

Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть комментатора боксёрских боёв Бориса Скрипко
Комментарии

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть своего коллеги Бориса Скрипко, который скончался на 79-м году жизни.

«Боренька, как же так… Светлая память прекрасному человеку и большому профессионалу ТВ…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Борис Сергеевич дебютировал на телевидении ещё в 1979 году. Ему также удалось 11 раз работать на Олимпийских играх.

Кроме того, Борис Сергеевич работал заместителем директора по спортивному вещанию на Первом канале. А уже в 2003 году по приглашению Василия Кикнадзе перешёл на телеканал «Спорт», где выполнял функции продюсера и комментировал главные боксёрские поединки.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
