Орловский ответил, на чью победу надеется в бою дю Плесси — Чимаев

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский поделился мыслями насчёт предстоящего поединка между 31-летним чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым. Их поединок состоится 17 августа в Чикаго на турнире UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Будем надеяться, что выиграет Чимаев, но, если бой пойдёт дальше третьего раунда, четвёртый-пятый, мне кажется, ему может выносливости не хватить. У дю Плесси непонятная какая-то техника, однако она для него работает, приносит результат, приносит ему победы. Посему будет интересный бой – поглядим», – сказал Орловский, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети.

