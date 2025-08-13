«Я никогда не тренировался настолько усердно». Дю Плесси — о подготовке к бою с Чимаевым

31-летний чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси рассказал, что тренировался к предстоящему бою с топовым и непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым усерднее всего в карьере. Их поединок состоится 17 августа в Чикаго на турнире UFC 319.

«Могу точно сказать, что никогда я не тренировался так усердно, как к этому бою. Поскольку, во-первых, мне нужно защитить этот пояс, а во-вторых, мне нужно доказать свою правоту в этом бою. И я точно знаю, что сражаюсь с лучшим бойцом, с которым когда-либо сталкивался, — Хамзатом Чимаевым», — приводит слова дю Плесси аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.