Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я никогда не тренировался настолько усердно». Дю Плесси — о подготовке к бою с Чимаевым

«Я никогда не тренировался настолько усердно». Дю Плесси — о подготовке к бою с Чимаевым
Комментарии

31-летний чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси рассказал, что тренировался к предстоящему бою с топовым и непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым усерднее всего в карьере. Их поединок состоится 17 августа в Чикаго на турнире UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Могу точно сказать, что никогда я не тренировался так усердно, как к этому бою. Поскольку, во-первых, мне нужно защитить этот пояс, а во-вторых, мне нужно доказать свою правоту в этом бою. И я точно знаю, что сражаюсь с лучшим бойцом, с которым когда-либо сталкивался, — Хамзатом Чимаевым», — приводит слова дю Плесси аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Материалы по теме
Чимаев использует свой шанс. Чего ждать от UFC 319
Чимаев использует свой шанс. Чего ждать от UFC 319
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android