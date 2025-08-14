Царукян: даже в стойке я лучше Топурии. Мне должны дать бой с Илией, это мой пояс

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян заявил, что руководство UFC обязано дать ему следующий бой с непобеждённым чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«В UFC мне должны дать бой с Илией, поскольку я будущий чемпион, это мой пояс. У Илии есть один характерный навык — бокс. Но мы дерёмся не по правилам бокса. Это ММА. И даже в ударной технике я лучше Топурии. Мои удары ногами, локтями и коленями всегда работают. Мне просто не терпится показать всем, каков мой уровень», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.