Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян: даже в стойке я лучше Топурии. Мне должны дать бой с Илией, это мой пояс

Царукян: даже в стойке я лучше Топурии. Мне должны дать бой с Илией, это мой пояс
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян заявил, что руководство UFC обязано дать ему следующий бой с непобеждённым чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«В UFC мне должны дать бой с Илией, поскольку я будущий чемпион, это мой пояс. У Илии есть один характерный навык — бокс. Но мы дерёмся не по правилам бокса. Это ММА. И даже в ударной технике я лучше Топурии. Мои удары ногами, локтями и коленями всегда работают. Мне просто не терпится показать всем, каков мой уровень», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Материалы по теме
Одного трэш-тока недостаточно. Царукян на верном пути, но бой с Топурией пока не получит
Одного трэш-тока недостаточно. Царукян на верном пути, но бой с Топурией пока не получит
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android