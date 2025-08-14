Скидки
Орловский: было ли сложно драться с Емельяненко? Абсолютно нет. А сейчас-то он ******

Комментарии

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский ответил, сложно ли ему было драться с легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.

«Абсолютно нет. Пока, как **********, не прыгнул ******* с коленом. А сейчас-то он ****** драться», – сказал Орловский, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети.

Напомним, поединок между Фёдором и Андреем состоялся на турнире Affliction: Day of Reckoning, который состоялся 24 января 2009 года в Анахайме (США). Их бой стал главным событием вечера. Встреча завершилась победой Последнего Императора нокаутом в первом раунде.

Орловский назвал бывшего соперника, у которого был самый жёсткий удар. Это не Нганну
