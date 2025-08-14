Чимаев — дю Плесси: дата и время боя, когда и где пройдёт, кто покажет

В ночь с 16 на 17 августа мск в Чикаго (США, штат Иллинойс) пройдёт вечер смешанных единоборств UFC 319. В главном бою турнира Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ, встретится с чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикусом дю Плесси из ЮАР.

В России трансляцию турнира UFC 319 и боя Чимаев — дю Плесси покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное время начала поединка между дю Плесси и Чимаевым – 7:00 мск 17 августа.

Видео: Первая встреча дю Плесси и Чимаева на неделе боя