Чимаев — дю Плесси: дата и время боя, когда и где пройдёт, кто покажет

17 августа в Чикаго (США) состоится бойцовский турнир UFC 319. В главном событии чемпион в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси проведет защиту против непобеждённого Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ.

В России трансляцию турнира UFC 319 проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное начало боя дю Плесси – Чимаев – в 7:00 мск.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации девять побед.