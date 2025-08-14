Непобеждённый россиянин дебютирует в UFC через 4 дня после победы в Претендентской серии

Промоушен UFC обновил состав участников турнира UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (США).

В предварительном карде выступит российский боец среднего веса (до 84 кг) Байсангур Сусуркаев (9-0). Соперником станет 27-летний американец Эрик Нолан (9-3).

Байсангуру Сусуркаеву 24 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. Имеет опыт выступлений в молодёжной лиге ACA Young Eagles.

В ночь с 12 на 13 августа в Лас-Вегасе (США) Сусуркаев нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и получил контракт с UFC.

Материалы по теме UFC подписал контракт с 24-летним россиянином

Как появился UFC