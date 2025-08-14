Байсангур Сусуркаев потренировался с Чимаевым перед дебютом в UFC

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Байсангур Сусуркаев провел тренировку со звездой UFC Хамзатом Чимаевым перед дебютом в престижнейшей организации мира, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).
Фото: из личного архива Адама Зубайраева
Байсангуру Сусуркаеву 24 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. Имеет опыт выступлений в молодежной лиге ACA Young Eagles.
В ночь с 12 на 13 августа в Лас-Вегасе (США) Сусуркаев нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и получил контракт с UFC.
