«Вытру им пол». Волкановски высказался о возможном бое с Аароном Пико

«Вытру им пол». Волкановски высказался о возможном бое с Аароном Пико
Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о возможном поединке с американцем Аароном Пико.

«Этот бой воодушевляет меня, потому что я бы разломал его в борьбе. Если он повалит меня, я сразу же встану. Его лучший шанс в том, чтобы попасть тяжёлым ударом, в противном случае я вытру им пол», — сказал Волкановски в эфире FOX Sports Australia.

Напомним, Пико дебютирует в UFC на турнире UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (США). Соперником станет непобеждённый британец Лерон Мёрфи.

