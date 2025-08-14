«Вытру им пол». Волкановски высказался о возможном бое с Аароном Пико
Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о возможном поединке с американцем Аароном Пико.
«Этот бой воодушевляет меня, потому что я бы разломал его в борьбе. Если он повалит меня, я сразу же встану. Его лучший шанс в том, чтобы попасть тяжёлым ударом, в противном случае я вытру им пол», — сказал Волкановски в эфире FOX Sports Australia.
Напомним, Пико дебютирует в UFC на турнире UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (США). Соперником станет непобеждённый британец Лерон Мёрфи.
Дочери Волкановски играют с его чемпионскими поясами
Комментарии