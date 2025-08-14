Скидки
Жорж Сен-Пьер посетил Колизей

Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер посетил Колизей – итальянский памятник архитектуры, которому около двух тысяч лет.

«Интересно, выжил бы я тогда на арене Колизея? Что думаете?» — написал Сен-Пьер в социальных сетях.

Фото: из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Жоржу Сен-Пьеру 44 года. Канадец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2002 году, с 2004-го по 2017-й выступал в UFC, где становился чемпионом в полусреднем (до 77 кг) и среднем дивизионах (до 84 кг). Всего на его счету в организации 20 побед и два поражения.

Ранее Хамзат Чимаев включил Сен-Пьера в топ-5 величайших бойцов.

