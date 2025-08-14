Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси: в воскресенье Чимаев убедится, что я неслучайно стал чемпионом

Дю Плесси: в воскресенье Чимаев убедится, что я неслучайно стал чемпионом
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем поединке с Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Когда клетка закроется, я попытаюсь его прикончить. Я лучше в каждом аспекте. Я особенный и неслучайно стал чемпионом. В воскресенье он в этом убедится», – сказал дю Плесси на пресс-конференции.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою на UFC 312 в феврале победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

Материалы по теме
Нассурдин Имавов дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев

Первая встреча дю Плесси и Чимаева на неделе боя

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android