Дю Плесси: в воскресенье Чимаев убедится, что я неслучайно стал чемпионом

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем поединке с Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Когда клетка закроется, я попытаюсь его прикончить. Я лучше в каждом аспекте. Я особенный и неслучайно стал чемпионом. В воскресенье он в этом убедится», – сказал дю Плесси на пресс-конференции.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою на UFC 312 в феврале победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

