Себастьян Фундора сразится с Китом Турманом 19 октября — BoxingScene

Обладатель титула WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) проведёт защиту против экс-чемпиона и соотечественника Кита Турмана (31-1, 23 KO) 19 октября в Лас-Вегасе (США), сообщает издание BoxingScene.

Себастьяну Фундоре 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году и в марте 2024-го стал объединённым чемпионом мира в первом среднем весе, победив раздельным судейским решением австралийца Тима Цзю.

Киту Турману 36 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2007 году, в 2015-м стал регулярным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг), в марте 2017-го – объединённым чемпионом. Единственное поражение потерпел от филиппинца Мэнни Пакьяо.