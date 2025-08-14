Американский чемпион: если Кроуфорд побьёт Канело, то станет лучшим боксёром в истории

Временный чемпион WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Верджил Ортис-младший высказался о поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«У Канело будет преимущество в мощи и габаритах. Кроуфорд превосходит его в бойцовском интеллекте, но мне кажется, что разница в весе станет решающим фактором. Кроуфорд откусил больше, чем может проглотить. Не говорю, что это что-то невозможное, просто отдаю предпочтение Канело. Но если Кроуфорд победит, то для меня он станет лучшим боксёром в истории», – приводит слова Ортис издание The Ring.