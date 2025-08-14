Чимаев: не считаю себя большим фанатом MMA

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев высказался о возможности стать чемпионом организации.

«Для меня в этом нет ничего безумного. Я не считаю себя большим фанатом ММА. Но для моего народа это станет большим событием. Я стану первым чемпионом UFC из Чечни. Я знаю, что это большое событие… Я же просто люблю драться», — сказал Чимаев в интервью Даниэлю Кормье.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

