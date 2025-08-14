Скидки
Чимаев ответил, хочет ли завершить карьеру без поражений, как Хабиб Нурмагомедов


Комментарии

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев ответил, хочет ли завершить профессиональную карьеру без поражений, как Хабиб Нурмагомедов.

«Мне всё равно, останусь ли я непобеждённым или нет. На всё воля божья. Я готов к этому», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед.

17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США) Чимаев сразится за титул с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев
