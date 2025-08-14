Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор заявил, что хочет выступить на турнире UFC в Белом доме

Макгрегор заявил, что хочет выступить на турнире UFC в Белом доме
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что хочет принять участие в турнире организации в Белом доме, который, как ожидается, состоится в июле 2026 года.

«В рингсайде на турнире UFC в Белом доме, буду представлять ирландские силу, мужество, мастерство и решимость перед американскими партнёрами! Ирландия, вместе на крупнейшем бойцовском ивенте мира, прямо с лужайки Белого дома!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.

Материалы по теме
Фото
Макгрегор показал сгенерированное ИИ фото с Трампом в доспехах, пригласив того в свой паб
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android