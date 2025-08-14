Чимаев рассказал, как Царукян помог ему в подготовке к бою с дю Плесси

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев рассказал о подготовке к поединку с действующим чемпионом Дрикусом дю Плесси, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Я спросил у Армана [Царукяна], где есть хороший частный зал. Он сказал: «Я знаю один зал в Лос-Анджелесе». Я поехал туда. Ти Джей Диллашоу сказал, что у него есть хороший тренер. Тренировки у него были очень тяжёлые», — сказал Чимаев в интервью Даниэлю Кормье.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед.

