Боец UFC Мёрфи: Чимаев заслуживает большего уважения, он не устанет после одного раунда

Непобеждённый британский боец UFC Лерон Мёрфи высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Все говорят, что Хамзат победит, если добьётся финиша в первом раунде. В остальных же раундах победа достанется дю Плесси. Но, как по мне, Хамзат заслуживает большего уважения. Он не устанет после первого раунда и не перестанет бороться, если не выиграет досрочно», — приводит слова Мёрфи издание MMA News.

