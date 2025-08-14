Скидки
Боец UFC Мёрфи: Чимаев заслуживает большего уважения, он не устанет после одного раунда

Боец UFC Мёрфи: Чимаев заслуживает большего уважения, он не устанет после одного раунда
Непобеждённый британский боец UFC Лерон Мёрфи высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Все говорят, что Хамзат победит, если добьётся финиша в первом раунде. В остальных же раундах победа достанется дю Плесси. Но, как по мне, Хамзат заслуживает большего уважения. Он не устанет после первого раунда и не перестанет бороться, если не выиграет досрочно», — приводит слова Мёрфи издание MMA News.

Как Чимаев добрался до первого титульника в UFC

