В команде Бетербиева не исключили, что третий бой с Биволом может не состояться

Нурипаша Талибов, тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, не исключил, что третий поединок россиянина с соотечественником Дмитрием Биволом может не состояться.

«Допускаю, потому что вся история сильно затягивается. Он может и титул потерять, остальные тоже на месте не стоят», — приводит слова Талибова издание Odds.ru.

Первый поединок Бивола и Бетербиева прошёл в октябре 2024 года и завершился победой последнего большинством судейских голосов. Реванш состоялся в феврале, и на этот раз Бивол победил большинством голосов.

40-летний Артур Бетербиев показал работу на груше: