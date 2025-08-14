Чемпион ACA: Чимаеву тяжело, если он не может удосрочить соперника в первых раундах

Чемпион ACA в среднем весе (до 84 кг) россиянин Магомедрасул Гасанов прокомментировал слова члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, ранее заявившего, что Хамзату Чимаеву не стоит рассчитывать на короткий бой с Дрикусом дю Плесси.

«Хамзату всегда было тяжело драться, если он не мог удосрочить соперника в первых раундах. Хабиб – стратег, он знает, что говорит и подсказывает. Те ребята, которым он ставил план на бой, доказывали это в поединках. У Хамзата есть хорошая команда, которая знает, что ему нужно делать», – приводит слова Гасанова издание MMA.Metaratings.ru.

17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго, США, Чимаев сразится за титул с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Как Чимаев добрался до первого титульника в UFC: