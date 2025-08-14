Скидки
Бокс/ММА

«По сути, наткнулся на Годзиллу». Дю Плесси — о первой личной встрече с Чимаевым

«По сути, наткнулся на Годзиллу». Дю Плесси — о первой личной встрече с Чимаевым
31-летний чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси поделился мыслями о своей встрече с топовым и непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым. Их поединок состоится 17 августа в Чикаго на турнире UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Что я понял, исходя из встречи с Хамзатом? Его рост где-то 2,5 метра. По сути, наткнулся на Годзиллу в реальной жизни. Нет, я просто шучу (улыбается). Хамзат вёл себя уважительно. И, как я всегда и говорил, если мой оппонент так себя ведёт, то и я отвечу ему тем же в неделю боя. Похоже, никаких выходок не будет, если только что-то не изменится. Но было здорово встретиться с ним. Приятно видеть, что мой противник здоров», — приводит слова дю Плесси портал Sportskeeda.

