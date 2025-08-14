«Хочу стать величайшим бойцом в мире. Буду ждать Махачева». Царукяна — о целях в карьере

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян поделился своими карьерными целями, отметив, что он по-прежнему хочет провести бой с соотечественником Исламом Махачевым.

«[Как только я стану чемпионом UFC] Хочу проводить защиты титула так часто, насколько это возможно. Моя цель — стать величайшим бойцом в мире, поскольку знаю, как усердно работаю и посвящаю себя этой дисциплине. Очень люблю ММА и отдаю всего себя этому спорту. Мои старания должны окупиться. Буду ждать Ислама Махачева в лёгком весе», — приводит слова Царукяна портал Red Corner MMA в социальной сети Х.