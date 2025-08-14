Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу стать величайшим бойцом в мире. Буду ждать Махачева». Царукяна — о целях в карьере

«Хочу стать величайшим бойцом в мире. Буду ждать Махачева». Царукяна — о целях в карьере
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян поделился своими карьерными целями, отметив, что он по-прежнему хочет провести бой с соотечественником Исламом Махачевым.

«[Как только я стану чемпионом UFC] Хочу проводить защиты титула так часто, насколько это возможно. Моя цель — стать величайшим бойцом в мире, поскольку знаю, как усердно работаю и посвящаю себя этой дисциплине. Очень люблю ММА и отдаю всего себя этому спорту. Мои старания должны окупиться. Буду ждать Ислама Махачева в лёгком весе», — приводит слова Царукяна портал Red Corner MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
Одного трэш-тока недостаточно. Царукян на верном пути, но бой с Топурией пока не получит
Одного трэш-тока недостаточно. Царукян на верном пути, но бой с Топурией пока не получит
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android