Чимаев ответил, беспокоит ли его трэш-ток дю Плесси

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев ответил, беспокоится ли он насчёт того, что его предстоящий соперник и чемпион UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси станет использовать трэш-ток, чтобы вывести его из эмоционального равновесия. Их поединок состоится 17 августа в Чикаго на турнире UFC 319.

«Все бойцы что-то говорят. Но это ничего не меняет. Всё равно каждый должен доказать это в клетке. Что бы он ни говорил, меня это не волнует. Я пришёл сюда, чтобы избить его, забрать свои деньги и уйти домой», — сказал Чимаев на пресс-конференции перед турниром UFC 319.