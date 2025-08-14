Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев ответил, беспокоит ли его трэш-ток дю Плесси

Чимаев ответил, беспокоит ли его трэш-ток дю Плесси
Комментарии

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев ответил, беспокоится ли он насчёт того, что его предстоящий соперник и чемпион UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси станет использовать трэш-ток, чтобы вывести его из эмоционального равновесия. Их поединок состоится 17 августа в Чикаго на турнире UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Все бойцы что-то говорят. Но это ничего не меняет. Всё равно каждый должен доказать это в клетке. Что бы он ни говорил, меня это не волнует. Я пришёл сюда, чтобы избить его, забрать свои деньги и уйти домой», — сказал Чимаев на пресс-конференции перед турниром UFC 319.

Материалы по теме
Жил в комнате метр на метр, были подозрения на рак. Путь Чимаева к мечте
Жил в комнате метр на метр, были подозрения на рак. Путь Чимаева к мечте
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android