Чимаев дал прогноз на бой Махачев — Делла Маддалена

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев дал прогноз на поединок между действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралийцем Джеком Делла Маддаленой и экс-чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественником Исламом Махачевым.

«Это хороший бой, но тяжёлый. Моё мнение — победит Ислам», — сказал Чимаев во время пресс-конференции перед турниром UFC 319.

Предполагается, что поединок между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым станет главным событием турнира UFC 322, который, скорее всего, состоится в ноябре в Нью-Йорке (США).