Пол Хьюз: знаю, что тогда сломал Усмана Нурмагомедова. К концу боя он бы на грани смерти

Бывший претендент на титул Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз считает, что ему удалось ментально сломать чемпиона Bellator в категории до 70 кг россиянина Усмана Нурмагомедова в первом поединке, который прошёл 25 января на турнире PFL Road to Dubai Champions Series. Он завершился победой россиянина решением большинства судей.

«Я находился с ним в клетке и знаю, что сломал его. К концу боя Усман был практически на грани смерти. Если бы не столкновение головами в самом конце четвёртого раунда, после которого он восстанавливался целых три минуты, не было бы абсолютно никаких шансов, что он провёл бы со мной ещё целых шесть минут. А я его не прикончил бы за это время», — сказал Хьюз в интервью на шоу The Ariel Helwani Show.