Пол Хьюз: знаю, что тогда сломал Усмана Нурмагомедова. К концу боя он бы на грани смерти

Комментарии

Бывший претендент на титул Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз считает, что ему удалось ментально сломать чемпиона Bellator в категории до 70 кг россиянина Усмана Нурмагомедова в первом поединке, который прошёл 25 января на турнире PFL Road to Dubai Champions Series. Он завершился победой россиянина решением большинства судей.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
25 января 2025, суббота. 23:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
MD
Пол Хьюз

«Я находился с ним в клетке и знаю, что сломал его. К концу боя Усман был практически на грани смерти. Если бы не столкновение головами в самом конце четвёртого раунда, после которого он восстанавливался целых три минуты, не было бы абсолютно никаких шансов, что он провёл бы со мной ещё целых шесть минут. А я его не прикончил бы за это время», — сказал Хьюз в интервью на шоу The Ariel Helwani Show.

