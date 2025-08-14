Скидки
Бокс/ММА

Царукян сообщил, что будет угловым Чимаева в его поединке против дю Плесси

Царукян сообщил, что будет угловым Чимаева в его поединке против дю Плесси
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян сообщил, что будет секундировать своего друга и непобеждённого бойца UFC, который выступает в среднем весе, чеченца Хамзата Чимаева в его поединке против чемпиона UFC в категории до 84 кг южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Их поединок состоится 17 августа в Чикаго на турнире UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Я буду в углу Хамзата в это воскресенье. Наша дружба началась после реалити. Мы там начали тренироваться вместе и хорошо подружились, потом поехали на сборы в Эльбрус, потом — в Кисловодск, Оттуда получилась эта связь. Я здесь, чтобы помочь ему выиграть этот титул», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

