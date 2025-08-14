Бобби Грин не примет участия в турнире UFC 319 — BJ Penn

38-летний ветеран смешанных единоборств американец Бобби Грин не выйдет на поединок против представителя Бразилии Диего Феррейры. Их бой должен был пройти 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США) на турнире UFC 319. Об этом сообщает журналист портала BJ Penn Коул Шелтон со ссылкой на бразильского бойца.

Причина, из-за которой Грин не выступит на турнире, на данный момент неизвестна.

Напомним, Грин имеет в своём рекорде 32 победы, 17 поражений, одну ничью, и ещё один поединок был признан несостоявшимся. К настоящему моменту Кинг идёт на серии из двух поражений.

Феррейра, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде 19 побед и шесть поражений.