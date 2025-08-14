Скидки
Промоутер Паркера заявил, что бой Джозефа с Усиком — под угрозой срыва

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы временного чемпиона WBO в супертяжёлом весе новозеландца Джозефа Паркера, сообщил, что 38-летний абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик травмирован, поэтому обратился к нему с просьбой продлить срок переговоров о поединке с его подопечным.

«Вчера Усик отправил письмо с просьбой дать ему ещё немного времени [для переговоров о бое с Паркером] из-за травмы. Ждём, что будет дальше. Либо он освободит титул, либо выйдет на бой против Джозефа.

Что бы ни случилось, Паркер либо будет драться в статусе чемпиона по версии WBO, если Усик откажется от титула, либо сразится с Александром за этот пояс.

Есть и другой вариант — если бой Усик — Паркер не состоится, то Джозефу придётся драться за статус официального претендента с победителем боя Мозес Итаума — Диллиан Уайт», — приводит слова Уоррена портал Sky Sports.

