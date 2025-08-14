Представлен официальный постер турнира UFC 320 с Анкалаевым и Двалишвили

Пресс-служба промоушена UFC опубликовала официальный постер турнира UFC 320, который состоится 5 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Фото: Пресс-служба UFC

В главном поединке ивента состоится реванш между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой. Их бой станет главным событием вечера.

А в соглавном бою турнира пройдёт противостояние между действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и бывшим претендентом на временный чемпионский пояс UFC в категории до 61 кг американцем Кори Сэндхагеном.