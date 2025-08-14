«Его пиарят ниоткуда. Показал бы ему мастер-класс». Царукян — о Пимблетте

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян раскритиковал девятого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанина Пэдди Пимблетта.

«Социальные сети дают какой-то приток, но UFC без разницы — они кого захотят, того и поставят [в бой]. Обидно, когда ты дерёшься и выигрываешь у всех, становишься претендентом номер один, получаешь травму, однако потом делаешь вес на замене. И после этого Джо Роган вызывает в октагон Пэдди. Это неприятно — там в зале был я, был Гэтжи. Пусть хотя бы Джастина вывели, он более достойный претендент, чем Пэдди.

Пимблетта пиарят просто ниоткуда, он дрался с непонятными людьми. Он девятый номер [рейтинга], и его хотят поставить драться за титул. Думаю, это очень странно, и фанаты этого не простят. Я бы показал Пэдди мастер-класс», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.