Царукян сообщил, когда хочет подраться с Топурией

Царукян сообщил, когда хочет подраться с Топурией
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян сообщил, что в данный момент готов подраться с любым соперником, заявив о готовности также провести бой с непобеждённым чемпионом UFC испано-грузином Илией Топурией в январе.

«Новостей пока нет, в ожидании. Как я слышал, Илия хочет вернуться в январе, но я бы хотел подраться до января. Я давно не дрался, поэтому буду готов в конце сентября, октябре или ноябре. Я готов драться с любым, кто бросит мне вызов и будет достоин.

Пока такой план — подраться с кем-нибудь до Топурии, а потом подраться с Илией в начале года», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

