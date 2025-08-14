Дю Плесси дал краткую характеристику Чимаеву, Перейре, Адесанье и прочим

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси дал краткую характеристику нескольким действующим бойцам североамериканского промоушена.
— Хамзат Чимаев?
— Зверь.
— Нассурдин Имавов?
— Претендент.
— Шон Стрикленд?
— Жёсткий.
— Кайо Борральо?
— Голодный.
— Исраэль Адесанья?
— Мастер боевых искусств.
— Ренье де Риддер?
— Впечатляющий.
— Роберт Уиттакер?
— Абсолютная легенда.
— Пауло Коста?
— Забавный.
— Алекс Перейра?
— Легенда боёв.
— Дрикус дю Плесси?
— Будущий величайший в истории ММА, — сказал дю Плесси в интервью порталу TNT Sports.