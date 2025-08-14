Скидки
Дю Плесси дал краткую характеристику Чимаеву, Перейре, Адесанье и прочим

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси дал краткую характеристику нескольким действующим бойцам североамериканского промоушена.

— Хамзат Чимаев?
 — Зверь.

— Нассурдин Имавов?
— Претендент.

— Шон Стрикленд?
— Жёсткий.

— Кайо Борральо?
— Голодный.

— Исраэль Адесанья?
— Мастер боевых искусств.

— Ренье де Риддер?
— Впечатляющий.

— Роберт Уиттакер?
— Абсолютная легенда.

— Пауло Коста?
— Забавный.

— Алекс Перейра?
— Легенда боёв.

— Дрикус дю Плесси?
— Будущий величайший в истории ММА, — сказал дю Плесси в интервью порталу TNT Sports.

