Дю Плесси дал краткую характеристику Чимаеву, Перейре, Адесанье и прочим

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси дал краткую характеристику нескольким действующим бойцам североамериканского промоушена.

— Хамзат Чимаев?

— Зверь.

— Нассурдин Имавов?

— Претендент.

— Шон Стрикленд?

— Жёсткий.

— Кайо Борральо?

— Голодный.

— Исраэль Адесанья?

— Мастер боевых искусств.

— Ренье де Риддер?

— Впечатляющий.

— Роберт Уиттакер?

— Абсолютная легенда.

— Пауло Коста?

— Забавный.

— Алекс Перейра?

— Легенда боёв.

— Дрикус дю Плесси?

— Будущий величайший в истории ММА, — сказал дю Плесси в интервью порталу TNT Sports.