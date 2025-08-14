Скидки
Инсайдер заявил, что Джон Джонс отказался от гонорара в $ 30 млн за бой с Аспиналлом

Инсайдер заявил, что Джон Джонс отказался от гонорара в $ 30 млн за бой с Аспиналлом
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный американский инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что бывший двойной чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе Джон Джонс отказался драться с англичанином Томом Аспиналлом за $ 30 млн.

«Мне кажется, что Джонс не хотел драться с Томом. Избегал ли он его? Мне не нравится это слово, поскольку оно кажется мне неуважительным по отношению к нему, но я думаю, он не хотел с ним драться. И это было его взвешенным решением.

Итак, Джон назвал руководству лиги сумму [за которую готов выйти в октагон против Аспиналла]. Думаю, что она равна примерно $ 30 млн. И, на мой взгляд, Джонс её заслуживает. Ему казалось, что в UFC не озвучат такую сумму. Но всё же назвали.

Думаю, Саудовская Аравия была вовлечена, большие псы были вовлечены [в организацию поединка]. И Джонс согласился. А через два-три дня он сказал что-то вроде: «Нет, я ухожу». Джон же надеялся, что руководство не сможет дать ему такую сумму, и тогда он мог бы сказать: «Эй, ребята, я пытался», — приводит слова Хельвани портал Sportsnaut.

Комментарии
