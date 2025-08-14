Финальный поединок шоу TUF 33 с участием украинского бойца не состоится на турнире UFC 319

Бой между украинцем Даниилом Донченко и бразильцем Родриго Сезинандо не состоится на турнире UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США). Он перенесён на турнир UFC Fight Night 259, который назначен на 13 сентября. Их бой является финалом 33-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF). Об этом сообщает аккаунт ThinkerBoxing в социальной сети Х.

Напомним, Даниилу 24 года. Украинский атлет дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в декабре 2019 года. В своём рекорде Донченко имеет 11 побед и два поражения.

Родриго, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде восемь побед и одно поражение.