Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Финальный поединок шоу TUF 33 с участием украинского бойца не состоится на турнире UFC 319

Финальный поединок шоу TUF 33 с участием украинского бойца не состоится на турнире UFC 319
Комментарии

Бой между украинцем Даниилом Донченко и бразильцем Родриго Сезинандо не состоится на турнире UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США). Он перенесён на турнир UFC Fight Night 259, который назначен на 13 сентября. Их бой является финалом 33-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF). Об этом сообщает аккаунт ThinkerBoxing в социальной сети Х.

Напомним, Даниилу 24 года. Украинский атлет дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в декабре 2019 года. В своём рекорде Донченко имеет 11 побед и два поражения.

Родриго, в свою очередь, имеет в своём профессиональном рекорде восемь побед и одно поражение.

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 319: дю Плесси доводит соперников до слёз. Чем ответит Борз? LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 319: дю Плесси доводит соперников до слёз. Чем ответит Борз? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android