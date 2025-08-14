Скидки
Чимаев: мне плевать, что говорит Коста. Он беден, поэтому вызывает меня, чтобы заработать

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев выразил уверенность в том, что представитель Бразилии Пауло Коста бросает ему вызовы только потому, что тот хочет получить большой гонорар за поединок с ним.

«Мне всё равно, что говорит Пауло Коста. Мой банковский счёт в разы больше, чем у него. Этот парень беден, поэтому он пытается вызвать меня на бой и заработать денег», — приводит слова Чимаева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

