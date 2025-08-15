Скидки
Бокс/ММА Новости

Дана Уайт опроверг информацию об исключении Макгрегора из ростера бойцов UFC

Дана Уайт опроверг информацию об исключении Макгрегора из ростера бойцов UFC
Президент UFC Дана Уайт опроверг информацию об исключении из ростера бойцов UFC бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландца Конора Макгрегора.

«Полная чушь», — написал Уайт на своей странице в социальной сети.

Отметим, что Конор сообщил о возвращении в пул тестирования бойцов UFC на допинг две недели назад — 31 июля.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

