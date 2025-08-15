Скидки
«Если кого-то и можно назвать королём ММА, то это его». Чимаев — про Джона Джонса

Аудио-версия:
Комментарии

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев лестно высказался в адрес легендарного американского бойца смешанных единоборств Джона Джонса.

«Если кого-то и можно назвать королём ММА, то Джона. Мне нравится смотреть его бои. Если у Джонса в поединке что-то идёт не по плану, то он всё равно находит способ победить. Рад видеть, что Джон завершил карьеру непобеждённым. Надеюсь, он больше не вернётся в октагон», — приводит слова Чимаева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

