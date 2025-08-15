Скидки
«После субботней ночи Дана Уайт запомнит моё имя». Сусуркаев — о грядущем дебюте в UFC

«После субботней ночи Дана Уайт запомнит моё имя». Сусуркаев — о грядущем дебюте в UFC
Российский боец в среднем весе (до 84 кг) Байсангур Сусуркаев (9-0) высказался об отношении к себе со стороны главы промоушена UFC Даны Уайта. Напомним, Байсангур дебютирует в UFC в эти выходные, его соперником на турнире по смешанным единоборствам UFC 319 станет 27-летний американец Эрик Нолан (9-3).

«Я вас уверяю, после субботней ночи Дана Уайт запомнит моё имя. Он никогда его не забудет», — сказал Сусуркаев на пресс-конференции.

Байсангуру Сусуркаеву 24 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. Имеет опыт выступлений в молодёжной лиге ACA Young Eagles.

