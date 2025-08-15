«Я размажу тебя!» Сусуркаев обратился к сопернику перед своим дебютным боем в UFC

Российский боец в среднем весе (до 84 кг) Байсангур Сусуркаев высказался о предстоящем дебюте в UFC. Соперником россиянина на UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (США), станет 27-летний американец Эрик Нолан (9-3).

«Мне не нужно готовиться к новому бою, я уже готов. Я размажу тебя, парень, размажу!» — сказал Байсангур Сусуркаев на пресс-конференции.

В ночь с 12 на 13 августа в Лас-Вегасе (США) Сусуркаев нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и получил контракт с UFC.

Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. Имеет опыт выступлений в молодежной лиге ACA Young Eagles.