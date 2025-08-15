Скидки
Бокс/ММА

Хамзат Чимаев высказался о шутках в соцсетях со стороны Дрикуса дю Плесси

Хамзат Чимаев высказался о шутках в соцсетях со стороны Дрикуса дю Плесси
31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев высказался о шутках в социальных сетях со стороны своего соперника по титульному бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 319 южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Смешно ли обо мне шутил дю Плесси? Почему нет? Смешно. Я люблю шутить в социальных сетях, хотя не умею ими пользоваться. Почему вся Россия должна не спать в эту ночь? Потому что мы закатим шоу в клетке. И после такого будет просто невозможно спать. Мы сделаем всё в октагоне», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде. Дрикусу дю Плесси 31 год. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале южноафриканец победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

Первый чемпион UFC из России:

