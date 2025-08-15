Чимаев — перед боем с дю Плесси: Африка больше никогда не увидит чемпионского пояса UFC

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который состоится 17 августа в Чикаго на турнире UFC 319.

«Посмотрим, кто выйдет из клетки чемпионом. Это моё время. Я заберу себе всё. Африка больше никогда не увидит чемпионского пояса UFC», — сказал Хамзат Чимаев на пресс-конференции.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед. 31-летний Дрикус дю Плесси дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации девять побед.