«Это не самый мой сильный соперник». Дю Плесси — о предстоящем бое с Чимаевым

31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси поделился эмоциями перед предстоящим поединком с топовым и непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым. Их поединок состоится 17 августа в Чикаго на турнире UFC 319.

«Это великолепное время, в любом случае. Я бил всех своих соперников до этого. И это не самый мой сильный соперник. Это всего лишь очередное испытание для меня. Я постараюсь стать первым, кто остановит победный стрик Чимаева», — сказал дю Плесси на пресс-конференции.

Хамзат в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 308 в Абу‑Даби (ОАЭ). Его соперником был бывший чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер, поединок завершился для Хамзата болевым приёмом в первом раунде. Дрикус дю Плесси на UFC 312 единогласным решением победил американца и экс‑чемпиона Шона Стрикленда.

