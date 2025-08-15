Байсангур Сусуркаев провёл битву взглядов перед дебютным боем в UFC

Российский боец в среднем весе (до 84 кг) Байсангур Сусуркаев провёл битву взглядов с 27-летним американцем Эриком Ноланом (9-3) перед дебютом на турнире UFC. Свой первый бой в промоушене россиянин проведёт 17 августа в Чикаго (США) на UFC 319.

Права на видео принадлежат UFC.

В ночь с 12 на 13 августа в Лас-Вегасе (США) Сусуркаев нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и получил контракт с UFC.

24-летний россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. Имеет опыт выступлений в молодёжной лиге ACA Young Eagles.

В главном событии турнира чеченец Хамзат Чимаев встретится с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.