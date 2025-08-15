Скидки
Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси провели битву взглядов перед турниром UFC 319

Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси провели битву взглядов перед турниром UFC 319
31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев провёл битву взглядов с предстоящим соперником чемпионом UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси (31 год). Этот бой станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 319, который состоится 17 августа в американском Чикаго.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

Права на видео принадлежат UFC.

Хамзат Чимаев родом из Чеченской Республики и выступает в UFC с 2020 года. На его счету восемь побед в организации. Его оппонент — Дрикус дю Плесси из Южной Африки — также дебютировал в UFC в 2020 году и имеет девять побед.

В последнем бою Хамзат болевым приёмом в первом раунде финишировал бывшего чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера на турнире UFC 308 в Абу‑Даби (ОАЭ) в октябре 2024 года. Дю Плесси в феврале этого года на UFC 312 единогласным решением победил американца экс‑чемпиона промоушена Шона Стрикленда.

