«Я доверяю Макгрегору, по Джонсу настроен скептически». Глава UFC – о турнире в Белом доме

Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос о бойцах, которые могут выступить на турнире в Белом доме, который, как ожидается, состоится в 2026 году.

«Я доверяю Конору. Конор Макгрегор никогда, никогда, если только он не получил серьёзную травму, не подводил. А вот по поводу Джона я настроен чуть более скептически», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Ранее Макгрегор и Джонс заявляли, что хотят выступить на турнире UFC в Белом доме.

Конор не дрался с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год.