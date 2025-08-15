Публика освистывала каждую реплику дю Плесси на пресс-конференции перед боем с Чимаевым

В ночь с 14 на 15 августа мск состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему турниру UFC 319. Участие в ней приняли непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев и южноафриканец Дрикус дю Плесси. Примечательно, что фанаты сопровождали каждую реплику дю Плесси.

Напомним, UFC 319 пройдёт в ночь с 16 на 17 августа мск. Соревнования состоятся в Чикаго (США). В общей сложности на счету Чимаева в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – нокаутом) и ни одного поражения. В активе дю Плесси в ММА 23 победы (девять из которых добыты нокаутом) при двух поражениях.

Первая встреча дю Плесси и Чимаева на неделе боя: