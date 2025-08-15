Скидки
WBO предупредила Дмитрия Бивола после новости об операции

WBO предупредила Дмитрия Бивола после новости об операции
Всемирная боксёрская организация (WBO) предписала именитому российскому боксёру Дмитрию Биволу предоставить подробную медицинскую документацию относительно его травмы. Ранее стало известно, что спортсмен начал восстановление после проведённой операции на фоне обострившихся проблем со старой травмой спины.

«После недавней операции на спине чемпиону WBO в полутяжёлом весе Дмитрию Биволу было предписано предоставить подробную медицинскую документацию о своей травме, прогнозах восстановления и разрешении на возвращение в ринг. Организация выразила свою поддержку самоотверженности Бивола и его вкладу в спорт, подчеркнув при этом о необходимости поддержания честности и прозрачности чемпионата», — говорится в сообщении WBO.

Бивол прервал молчание. Дмитрий назвал причину срыва трилогии с Бетербиевым
Бивол прервал молчание. Дмитрий назвал причину срыва трилогии с Бетербиевым

Главные новости дня:

