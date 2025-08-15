Скидки
Иван Штырков и Армен Петросян прошли взвешивание перед боем на RCC Fair Fight 32

Иван Штырков и Армен Петросян прошли взвешивание перед боем на RCC Fair Fight 32
16 августа в Екатеринбурге состоится турнир RCC Fair Fight 32. В преддверии соревнований прошла официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли все бойцы.

«Чемпионат» предлагает полные результаты взвешивания участников турнира:

Хирамагомед Алиев (70,95 кг) – Масуд Минай (70,8 кг);
Адаи Мостафа Ахмед (76,80 кг) – Денис Бурматов (77,50 кг);
Фирдавс Наимов (73,00 кг) – Дмитрий Дмитриев (72,95 кг);
Наби Ганнибал Гаджиев (77,10 кг) – Данила Анимешник Карымов (77,30 кг);
Максим Бакланов (104,20 кг) – Андрей Жуковский 104, 60 кг);
Игорь Загайнов (103,70 кг) – Александр Подмарев (105,45 кг);
Алексей Ульянов (70,90 кг) – Владимир Тулаев (70,95 кг);
Иван Штырков (93,40 кг) – Армен Петросян (92,35 кг);
Никита Иванов (101,50 кг) — Никита Козлов (101,05 кг) – титульный бой по кикбоксингу RCC Fair Fight.

