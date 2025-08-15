Бен Аскрен отреагировал на слух об исключении Конора Макгрегора из ростера бойцов UFC

Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусредней категории (до 77 кг) американец Бен Аскрен отреагировал на слух об исключении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора из ростера бойцов лиги Даны Уайта.

«Он что, провалил первый допинг-тест и на этом закончил?» — написал Аскрен на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что сам президент UFC Дана Уайт опроверг информацию об исключении Макгрегора из ростера бойцов промоушена.

В последний раз Конор выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье.

