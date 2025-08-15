Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Гран-при 2025. Вторые финалы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бен Аскрен отреагировал на слух об исключении Конора Макгрегора из ростера бойцов UFC

Бен Аскрен отреагировал на слух об исключении Конора Макгрегора из ростера бойцов UFC
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусредней категории (до 77 кг) американец Бен Аскрен отреагировал на слух об исключении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора из ростера бойцов лиги Даны Уайта.

«Он что, провалил первый допинг-тест и на этом закончил?» — написал Аскрен на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что сам президент UFC Дана Уайт опроверг информацию об исключении Макгрегора из ростера бойцов промоушена.

В последний раз Конор выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье.

Материалы по теме
Дана Уайт опроверг информацию об исключении Макгрегора из ростера бойцов UFC

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android